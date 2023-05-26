Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Özellikle vatandaşların sık sık dile getirdiği sorunlardan bir tanesi de yüksek kiralar olarak gösteriliyor. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme planlanıyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi doğrultusunda politikalara hız verileceği kaydediliyor. Buna göre; kira harcamalarının düşürülmesi adına Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumların çok yönlü çalışma yürüttüğü aktarılıyor. İşte fahiş kira artışlarına önlem olacak o uygulamanın detayları...

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2022-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

MEMURA KİRA DESTEĞİ

Yüksek kiraları frenlemeye yönelik atılacak adımlardan bir tanesi olarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik kira desteği gösteriliyor. Bu doğrultuda büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması beklenirken ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

YÜZDE 25 SINIRLAMASINDA YENİ DÖNEM

Konutlardaki kira artışını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl haziranda getirilen bu uygulamanın 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Bu tarihe kadar yenilenen sözleşmelerde yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda olup düzenleme 5 yılı geçen sözleşmeleri ise kapsamıyor.

5. YILINI DOLDURAN SÖZLEŞMELER

1 Temmuz öncesi ya da sonrası 5. yılını dolduran ev sahibi kiracıyla anlaşamazsa kira tespit davası açma hakkına sahip. Beş yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünde ise kira tespit davası açılamıyor.

KORUMA YASASI ÇIKACAK

Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN ARABULUCU ZORUNLU

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.

SÖZLEŞMESİ 10 YILI GEÇENLER

Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebiliyor. Sözleşme belirsiz süreliySe kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebiliyor.

Ev sahibinin bildirimine karşın konutu boşaltmayan kiracılar hakkında tahliye davası açılabiliyor.

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