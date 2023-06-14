İstanbul Barosu eski başkanlarından avukat Yücel Sayman kansere yenik düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli hukukçunun vefatını duyurdu.

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

Yücel Sayman 1939 yılında Konya'da dünyaya geldi. Akademisyen ve hukukçu olan Yücel Sayman 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derlemiştir.

Hacer Gündoğdu ile evli olan Yücel Sayman'ın Can Sayman adında bir oğlu var.

Yücel Sayman, 2013 yılında yürütülen barış süreci kapsamında Akil İnsanlar listesinde Marmara Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Yücel Sayman 15 Aralık 2021 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti.