Doksanlı yılların popüler isimlerinden biri olan ve müzik dünyasının öne çıkan parçalarına imza atan Aşkın Nur Yengi araştırılıyor.

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Aşkın Nur Yengi 3 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve oyuncu olarak tanınan Aşkın Nur Yengi bugün 51 yaşındadır.

Eğitim hayatına Erenköy İlköğretim Okulunda başlayan Aşkın Nur Yengi ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda çello öğrencisi olarak başlamıştır. Aşkın Nur Yengi'nin 11 yıllık konservatuvar öğrenciliği mezuniyetle sonuçlanmıştır.

1981 yılında henüz eğitimi devam ederken Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi'nin hayatına dokunan isimlerden biri de Sezen Aksu'dur.

1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katılan Aşkın Nur Yengi aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanmıştır.

1990 yılında yayınlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile büyük bir çıkış yakalayan Aşkın Nur Yengi, bu albümle çok büyük satış rakamlarına ulaşmış ve 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurmuştur.

Müzik kariyerinde ciddi başarılar elde eden Aşkın Nur Yengi2nin oyunculuk kariyerindeki başarıların içinde en akılda kalanı 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında sergilediği performanstır.

AŞKIN NUR YENGİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlendi. Haluk Bilginer ile evliliğinden Nazlım Bilginer adında bir kız çocuğu olan Aşkın Nur Yengi, 2012 yılında Haluk Bilginer ile tek celsede boşanmıştır.

AŞKIN NUR YENGİ ŞARKILARI

Yayın Albüm Yapımcı Satış rakamı

30 Ocak 1990 Sevgiliye Fono Müzik

2 Eylül 1991 Hesap Ver Emre Plak

15 Temmuz 1993 Sıramı Bekliyorum

12 Aralık 1994 Kara Çiçeğim

6 Haziran 1997 Haberci

17 Haziran 1999 Aşk Kazası

19 Eylül 2000 Peşindeyim

5 Nisan 2002 Aşkın Nur Yengi

12 Ekim 2004 Yasemin Yağmurları Marşandiz

6 Kasım 2007 Aşk'ın Şarkıları Emre Plak

5 Ocak 2011 Gözümün Bebeği

8 Kasım 2016 Aşk'tan Olsa Gerek (EP) Sony/Columbia