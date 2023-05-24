Gurbetçiler sandık başında.

Cumhurbaşkanı Seçimi için sonuçlar ikinci tura kaldı.

Adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, milyonlarca seçmen de bir kez daha heyecanla 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek için hazırlanıyor.

Böylelikle yurt dışında Türk vatandaşları, Türkiye'nin kaderini belirlemek için oyunu kullanarak görevini yerine getiriyor.

Sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

Konsolosluklarda ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'tan itibaren yoğun bir katılım dikkat çekiyor.

İlk turun ardından ikinci turda da vatandaşlar büyük bir ilgiyle sandıklara akın ediyor.

1 milyon 797 bin 463'e yükseldi

Yüksek Seçim Kurulu da katılıma ilişkin son rakamı verdi.

Yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 797 bin 463 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ensonhaber