Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden ve D-200 Karayolu'nda seyir halinde olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metre derinliğindeki şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

12 kişi can verdi

Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Yozgat ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yolcu otobüsünde 31 kişi bulunuyordu.

Yozgat Valisi: İncelemeler sürüyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var.

Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.

Adalet Bakanı: Adli soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı ve adli soruşturmanın başladığını açıkladı.

Bakan Tunç, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.İHA