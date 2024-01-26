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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk ediliyor

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.