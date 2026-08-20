AA muhabirinin 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerden derlediği verilere göre, adaylar arasında üniversite tercihinde bulunan 1 milyon 279 bin 439 kişiden 730 bin 854'ü örgün ve açık öğretimdeki bir lisans veya ön lisans programına yerleşti.

Yerleştirmeye başvuran adayların 90 bin 449'unu, bir üniversiteye yerleşen adayların ise 48 bin 895'ini daha önce bir yükseköğretim programından mezun kişiler oluşturdu.

Böylelikle 48 bin 895 kişi yükseköğretime hak kazanarak yeniden üniversiteli oldu.

Lise son sınıf düzeyinde 218 bin 441 aday tercihine yerleşti

Üniversiteye yerleşen adaylar öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, son sınıf düzeyinde 766 bin 971 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylar arasında yerleştirme başvurusunda bulunan 350 bin 354 öğrenciden 218 bin 441'inin üniversiteye yerleştiği görüldü.

Önceki yıllarda üniversiteye yerleşmemiş adaylardan 954 bin 596 kişinin yerleştirme puanı hesaplandı. Üniversite tercihinde bulunan 672 bin 226 adayın 378 bin 664'ü bir yükseköğretim programına yerleşti.

Daha önce üniversiteye yerleşmiş adaylar arasında ise yerleştirme puanı hesaplanan 245 bin 447 kişiden 124 bin 204'ü tercihte bulundu, bunların 64 bin 865'i bir yükseköğretim programına hak kazandı.

Yükseköğretimden kaydı silinmiş adaylar arasında da 56 bin 879 kişinin YKS kapsamında yerleştirme puanı hesaplandı, 42 bin 206 aday tercihte bulunurken 19 bin 989'u üniversiteye yerleşmeyi başardı.