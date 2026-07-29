Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda da 2026-YKS tercih sürecinin bugün başladığı belirtildi.

Adayların tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos'ta kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabileceği aktarılan duyuruda, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."