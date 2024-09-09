Türkiye'nin kanını donduran cinayet...

Günlerdir kayıp olarak arana Narin'in cesedi bulundu bugün defnedildi.

Cinayetle ilgili ise her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

BAKAN TUNÇ'TAN SON AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günlerdir aranan ve cansız bedeni derede bulunan Narin Güran soruşturmasındaki son durumu açıkladı.

"SORUMLULAR CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Bakan Tunç, "Narin'in hunharca katledildiğini gördük, soruşturma devam ediyor. Gerekli davalar açılacak. Sorumlu ve sorumlular gerekli cezaya çarptırılacak" dedi.

"ÜLKE OLARAK DERİNDEN YARALANDIK"

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

Hepimizi derinden yaraladı. Maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kayboldu. 19 gün boyunca kendisinden haber alınamadı. Devletimizin tüm kurumları, bütün köylüler, komşular Narin'i günlerce aradı. Diğer yandan da adli soruşturma yürütüldü. Köye giriş çıkanlar köylüler de dahil olmak üzere 269 kişinin ifadesine başvuruldu. Amcasının arabasındaki DNA'nın Narin'e ait olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedeni derenin sığ bir kısmında Jandarma tarafından tespit edildi. Çok üzüldük, keşke canlı olarak bulunabilseydi. Ülke olarak derinden yaralandık.

"SONUNDA BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Köyde şüpheli olan 24 kişi gözaltına alındı. İfadeleri henüz devam ediyor. Tüm detaylarıyla soruşturma devam ediyor. Narin'i katledenler bulunacak ve en ağır cezayı alacaklar. Çapraz sorgular devam ediyor. Sonunda bir sonuç alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da verdiği talimatlarla, kimler Narin'in katline sebep olduysa en ağır cezayı alması yönünde taleplerini ilgili bakanlara iletti.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Devlet kurumları olarak hep birlikte soruşturmanın tamamlanmasını sağlayacağız. Çocukların korunması için önce aile sonra devlet sorumludur. Çocukların istismara maruz kalmaması için tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Narin soruşturmasında maddi gerçek ortaya çıkınca katilleri ceza kanundaki en ağır cezayı alacak. Şimdi bize düşen onun katline sebep olanları bulup yargı karşısına çıkarmak. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz yoğun bir şekilde bu soruşturmayı takip ediyor.