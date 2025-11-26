Ticaret Bakanlığı ayrıca ekim ayına ve yılın 10 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini de duyurdu. Bu kapsamda ihracatını artıran illerden biri olan Van’da da ocak–ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 7’nin üzerinde artış kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre İstanbul, ocak–ekim döneminde 47 milyar 710 milyon 160 bin dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,80 artış gösterdi.

Van ise 2025 yılının ilk on ayında ihracatını artıran 46 il arasında yer aldı. Kentte 2024’ün ilk on ayında 54 milyon 573 bin dolar olan ihracat, 2025’in aynı döneminde 58 milyon 462 bin dolara yükselerek yüzde 7,13 oranında arttı.

Aynı zamanda Van’da 2024 yılının ekim ayında 5 milyon 416 bin dolar olan ihracat, 2025 yılının ekim döneminde 7 milyon 616 bin dolara yükseldi. Böylece Van’ın ekim ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,60 oranında artış göstermiş oldu.