Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da son viraja girildi..

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için açılan ön siparişe 177 bin 467 kişi başvuruda bulundu.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, böylece noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Şanslı kişiler belli oldu

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

Sonuçlar yayınlandı

Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları 22.30 itibariyle Togg'un web sitesinden yayınlandı.

Çekiliş sonuçları www.togg.com.tr 'de sipariş numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

Öte yandan, asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

T10X standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzil: 1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km.