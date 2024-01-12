Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023 seçimlerinde olduğu gibi 2024 seçimlerinde de Yeniden Refah Partisi adından söz ettirmeyi başardı. İttifakların kritik rol oynayacağı İstanbul seçimleri için YRP'nin nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.

KRİTİK TOPLANTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak.

ADAYLIKTA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle YRP tarafından desteklenmek istenmediği konuşulanlar arasında. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek.

Öte yandan Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin “ittifak görüşmeleri nihayete ermediği” gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği öğrenildi.

KURUM AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal dün katıldığı canlı yayında Murat Kurum'la ilgili ses getirecek açıklamalarda bulunmuştu. Aydal programda, "Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet...

Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi." ifadelerini kullanmıştı.