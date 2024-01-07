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Yeniden Refah Partisi'nin İpekyolu Belediye Başkan Adayı, Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin ağabeyi Mehmet Bilici oldu. Bir dönem de Van'da AK Parti'den milletvekilliği yapan Mustafa Bilici'nin eğitimci ağabeyi Mehmet Bilici, Yeniden Refah Partisi'nin İpekyolu adayı oldu.

Adaylığını sosyal medyadan duyuran Bilici paylaşımında "Sevgili Hemşerilerim ; Doğup büyüdüğüm memleketime hizmet etmek için Yeniden Refah Partisi'nden İpekyolu Belediye Başkanlığına adayım. Şehrimizin geleceğine katkı sağlamak, sorunlarımıza birlikte etkili çözümler bulmak için buradayım. Toplumumuzun ihtiyaçlarını anlamak ve adil hizmetler sunmak için çaba harcayacağımdan hiç bir kesimin şüphesi olmasın. Desteklerinizle birlikte, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yola çıkıyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir İpekyolu için el birliğiyle çalışalım. Saygılarımla," ifadelerine yer verdi.