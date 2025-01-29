Van’da Türk Kızılay Derneği Van Şubesinin kurucu ismi Saffet Demiroğlu’nun adını taşıyan gençlik kampının, hizmete açılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olan ve yeniden Kızılay Derneği’ne devredilen gençlik kampı hakkında bilgi veren Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Kızılay’ın Gevaş’ta bir gençlik kampı vardı, Van’daki Kızılay Derneği’nin kurucusu rahmetli Saffet Demiroğlu’nun ismini taşıyor. Saffet Demiroğlu Gençlik Kampımız uzunca bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmişti. Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Hanımın yönlendirmeleri, Gençlik ve Spor Bakanımızın desteği ile Saffet Demiroğlu Gençlik Kampını himayemize geri kazandırıyoruz.” dedi.

“OLASI AFET DURUMLARINDA ‘AFET MERKEZİNE’ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR”

Gençlik kampının aynı zamanda olası afet durumlarında afet merkezi olarak da kullanılabileceğini aktaran Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Yeltekin, kampın 600 yatak kapasiteli olacağını söyledi.

Yeltekin, “Gençlerimizin orada kamp yapabileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği bu kampı yeniden canlandırmaya yönelik bir çalışmamız söz konusu. Devir sürecimiz devam ediyor, aksilik olmadığı sürece yaz sezonuna kadar bütün altyapı çalışmalarını tamamlayıp yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim için önemli bir faaliyet, gençlik kampımız Van’a bir müjde olsun. Kapımızın içerisinde bir seminer merkezi, olası afet durumlarında ise afet merkezi haline dönüştürülebilir olacak. Bunların yanı sıra ailelerimizin ve gençlerimizin günübirlik de faydalanabileceği bir alan haline getirilecek. 120 konteynerin alana bırakılması hedefleniyor, ortalama 600 yatak kapasiteli bir kamp alanı haline getirilecek. İlk etapta böyle bir planlama yaptık, ileride daha da büyüyebilir. İhtiyaca ve verimliliğe göre çalışmaları ilerletebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“DALIŞ MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ”

Kamp içerisinde Kızılay Derneğine ait bir dalış merkezinin de kurulmasının hedeflendiğini aktaran Ahmet Ferhat Yeltekin, “Aynı zamanda orada Türk Kızılay Derneğine ait bir dalış merkezi kurmayı planlıyoruz, hem turizme katkımız olsun, hem Van halkına bir hizmetimiz olsun diye gayret sarf ediyoruz. Orası Kızılay’ın bir kongre ve seminer merkezi haline de getirilebilir, başka illerden gelecek Kızılaycıları da orada misafir etmeyi planlıyoruz. Böylece ülke genelinde Heybeliada’daki ve Eskişehir’deki kamplarımızın ardından Saffet Demiroğlu Gençlik Kampı 3. gençlik kampımız olacak.” şeklinde konuştu.