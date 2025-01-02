‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesi, yeni yılda uygulanacak trafik cezası miktarlarını da artırdı. Bu çerçevede yetkisi olmadığı halde araçlarına “çakar” olarak tabir edilen sesli ya da ışıklı uyarı cihazı takanlara ilk seferde 138 bin 172 lira, aynı yıl içerisinde ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise 276 bin 345 lira ceza yazılacak. Emniyet şeridini ihlal eden ve ikaz edilen kurullara uymayan sürücülere ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek.

Engelliler için ayrılan park yerlerini ihlal etmenin cezası ise bin 986 lira olarak belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan “drift” veya “spin” atanların 46 bin 392 lira ceza ödemek zorunda kalacağı yeni cezalarda, uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar 47 bin 842 lira ödeyecek ve sürücü belgelerine 5 yıllığına el konulacak. Abartılı egzoz kullanmanın cezası ise 9 bin 267 lira olarak belirlendi.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 lira

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürme kurallarına uymayan, araç sürerken cep telefonu kullanan ve sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara 2 bin 167 lira ceza uygulanacak. Süresi dolmuş ehliyetle ya da yabancı sürücü belgesiyle araç kullananlar 3 bin 755, ters yönde araç kullananlar ise 9 bin 267 lira ceza bedeli ödeyecek. Öte yandan belirtilen nitelikleri karşılamayan ya da kurallara aykırı plaka takanlar 3 bin 809, sahte ya da başka bir araca ait plaka kullananlar ise 46 bin 302 lira cezayla karşılaşacak. Araç tescil belgesini yanında bulundurmayan sürücüye de 843 lira cezai işlem uygulanacak.

Alkollü araç kullanma

Şahsi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda ise 0,20 promil alkol sınırını aşan sürücüye ilk seferinde 9 bin 267, ikincide 11 bin 622, üçüncü ve daha fazla tekrar durumunda da 18 bin 677 lira ceza kesilecek. Alkollü sürücülerin belgelerine ilk ihlalde 6, ikincide 2, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise 5 yıl el konulacak. Bir promil üzerindeki alkollü sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesinden işlem yapılacak.

Trafik düzenini bozacak hareketlere 993 lira ceza

Araçlarda yüksek seste müzik açanlar, park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayan, trafik kurallarına riayet etmeyen yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler ile indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar ile şerit izleme ve değiştirme kurallarını göz ardı edenler 993 lirayla cezalandırılacak.

Ehliyetsiz araç kullanmaya 18 bin 677 lira ceza

Ehliyeti olmadığı halde araç kullanan ya da iptal edilmesine rağmen trafiğe çıkan kişilere 18 bin 677, kendi belgesinin sınıfı dışında araç kullanana ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek.

Ölçüm cihazı kullanım reddinin cezası 26 bin 577

Ölümlü, yaralamalı ya da trafik ekiplerinin müdahil olduğu maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil uyuşturucu maddelerin kullanılmasının anlaşılması veya alkolün kandaki oranını tespit etmek amacıyla kullanılan teknik cihazları kullanmayı reddedenlere 26 bin 557 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırı aşımı

Hız sınırlarını aşmada yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşımlarda 2 bin 167, yüzde 30’den yüzde 50’ye kadar aşımlarda 4 bin 512, yüzde 50’nin üzerindeki aşımlarda ise 9 bin 267 lira ceza uygulanacak. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak. Muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, takograf ve taksimetre kullanmayan, okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler de 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak.

Yük sınırını aşmanın cezası 2 bin 72 lira

Otoyolun kapasitesi ve yapısıyla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye atacak tarza yükleme yapan sürücülere 2 bin 72 lira, taşıma sınırından fazla yolcu alana ise 777 lira ceza verilecek. Sınırlarını aşan taşıt işletenlere ve yükü gönderenlere ise 8 bin 463 liradan 51 bin 26 liraya kadar farklı cezalar kesilecek.

Gabari dışı yük yükleme veya yük üzerine yolcu bindirme durumunda işletene 8 bin 463, yükü gönderene de 16 bin 975 lira ceza verilecek. Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izinsiz taşıyanlar 4 bin 198 lira ceza ödemek zorunda kalacak, kış lastiği kuralına uymayanlar da 5 bin 856 lira cezayla karşılaşacak. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolcular ise 3 bin 84 lira ceza ödemek zorunda kalacak.