2024-25 Beşiktaş Transferleri: Giovanni van Bronckhorst Dönemi Başlıyor!

Süper Lig ve 1. Lig'in heyecan dolu mücadelelerine hazırlanırken, Beşiktaş da transfer hareketliliğiyle gündemde. Yeni sezonda Beşiktaş'a kimler geldi, kimler gitti, işte detaylar:

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Göreve Başladı!

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesindeki en önemli hamlesi, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelmesi oldu. Tecrübeli teknik adamın takım üzerindeki etkisi ve gelecek planları merakla bekleniyor.

Gabriel Paulista Beşiktaş'a Katıldı

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında önemli bir isim olan Gabriel Paulista, siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı. Tecrübeli stoper, takımın savunma hattına önemli bir güç katacak.

Beşiktaş'ın diğer transfer hamleleri ve ayrılıklarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Yeni sezonda Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.