Türkiye’nin gözü kulağı bu akşam açıklanması beklenen yeni kabine üyelerine çevrildi. Kabine üyeleri ile ilgili kulis bilgileri seçimlerin sonuçlandığı günden bu yana neredeyse her gün gelmeye devam etti.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoluna yeni isimlerle devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki isim hariç mevcut kabinedeki bakanların hepsi milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

Yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Candaş Tolga Işık eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yeni kabinede de devam edeceğini iddia etti. Bu iki isim de milletvekili adayı olmamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay’ın da görevine devam edeceğini öne süren Işık yeni dönemdeki kabineye ilişkin dikkat çeken isimlerin dikkat çeken görevlerde yer aldığı o listeyi ise sosyal medya hesabından yayınlandı.

MİT’İN YENİ BAŞKANI İBRAHİM KALIN OLACAK

Yeni dönemde MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine kabinede olacağı iddia edilirken yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın getirileceği belirtildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre ise yeni dönemde kabinede olmasına kesin olarak bakılan isimler ve görevleri ise şu şekilde olacak:

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Uğur İbrahim Altay

Adalet Bakanı: Mustafa Şentop veya Bülent Turan

Bilim ve Sanayi Bakanı: Fatih Kacır

Ulaştırma Bakanı: Hayri Baraçlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Meclis’te yemin etmesi ile birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı saate çevrilecek. Yeni kabinenin 3 Haziran 2023 Cumartesi (bugün) saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

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