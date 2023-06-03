Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler kabineye seçilecek isimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kabine öncesinde en çok konuşulan isimler arasında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan yer alıyor.

Ülke TV'de Akşam Baskısı programında açıklamalarda bulundan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olabileceğini belirtti.

Canlı yayında açıkladı! İşte Hakan Fidan'ın yeni görevi...

TAYYAR: ÜZERİNE TEZ YAZILACAK ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Tayyar açıklamasında, ''MİT Başkanı Hakan Fidan, tarihin en başarılı başkanlarından birisidir. Üzerine tez yazılacak kadar önemli işler yaptı. 13 yıldır MİT Başkanı o da kendisini artık başka bir yerde ifade etmek istiyor olabilir. Bunu bir bakanlıkla taçlandırmak istiyor olabilir. Bunlar son derece doğal ve insani bir durum. Olması da gerekiyor. Hakan Fidan bakan olursa bana sürpriz gelmez.'' ifadelerini kullandı. superhaber