Gündeme gelen yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışı borçlanma ile emekli olan gurbetçi vatandaşların Türkiye'de hem çalışıp hem de emekli aylığını alabileceği kaydedildi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesinin planlandığı aktarıldı. İşte gurbetçileri ilgilendiren düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre; Türkiye'de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor fakat yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Söz konusu düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Verilecek teklifin yasalaşması halinde bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması beklentiler arasında.

YAŞADIKLARI ÜLKEDE ASKERLİK YAPANLARA MUAFİYET

Ayrıca, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan yurt dışındaki vatandaşın askerlik konusundaki taleplerinin de masada olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yurt dışındaki yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de de tanınması için harekete geçildi. Yıl sonuna kadar bu alanda da kanun değişikliği yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

YAŞADIKLARI ÜLKEDE ASKERLİK YAPANLARA MUAFİYET

Ayrıca, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan yurt dışındaki vatandaşın askerlik konusundaki taleplerinin de masada olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yurt dışındaki yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de de tanınması için harekete geçildi. Yıl sonuna kadar bu alanda da kanun değişikliği yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.