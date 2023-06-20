Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında bir kritik toplantı daha gerçekleşti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Komisyon çalışmalarını tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanızın tensipleriyle bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmamız asgari ücret konusu olmuştur. Asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak düzeyde belirlemeye gayret ettik.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlı olmasını diliyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki komisyon çalışmalarımız 2 tarafın da uzlaşmasıyla sonuçlandı.

"2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir." mynet