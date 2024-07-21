Rap müziğinin öncü isimlerinden Yener Çevik, son dönemlerde yaşadığı etkileyici değişimi ve mücadelelerini samimi bir şekilde paylaştı. YouTube'da yayınlanan programda, hayatındaki büyük dönüşümü ve geçirdiği zorlu süreçleri gözler önüne serdi.

"300 Kilo Olarak Yaşıyordum!"

Yener Çevik, programda 300 kiloya yaklaştığını ve bu ağır yükün hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı. "Vücudumda 36 yerden kırık vardı; omuz, kalça, diz altı... Her şeyim kırılmıştı," dedi. Ancak, bu büyük değişim için en büyük destekçisi eşinin olduğunu belirten Çevik, "Eşim sayesinde 1,5 yılda 185 kilo verdim," şeklinde konuştu. Artık 8 XL bedeninden 3 XL bedene düştüğünü ve şu anda 127 kilo olduğunu ifade etti. Çevik, 30 kilo daha vermeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Eşinin Destekleyici Rolü

Çevik'in bu olağanüstü dönüşümündeki en önemli faktörün eşi olduğunu belirten sanatçı, "Eşim hayatımı kurtardı. Onun desteği olmadan bu dönüşüm mümkün olmazdı," dedi. Eşinin bu süreçteki rolünü ve sağladığı motivasyonu öne çıkardı.

Geçmişin Zorlukları ve Sağlık Sorunları

2012'de geçirdiği büyük trafik kazasının ardından 2014 yılına kadar yatalak kaldığını belirten Yener Çevik, bu dönemde en iyi şarkısını, "Siyah Beyaz"ı çıkardığını açıkladı. Sağlığına kavuşarak müzik kariyerine yeniden odaklanabildiğini söyledi.