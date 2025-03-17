VEDAŞ, planlı çalışmalar kapsamında elektrik kesintilerine yarın devam edecek. Kurumun yaptığı duyuruya göre yarın Van’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Erciş, Muradiye, Bahçesaray, Çatak ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

ERCİŞ:

09.00 – 13.00 saatleri arasında; Çelebibağı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca ve Topraklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Babacan, Balaklı, Kandahar ve Yenişehir Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

10.00 – 15.00 saatleri arasında; Akyayla, Altındere, Altıntas, Bağcılar, Çatbayır, Cevizlibelen, Çiçekli, Çömlekçi, Doğanyayla, Elmayaka, Güneyyamaç, İslam, Kartal, Kaşıkçılar, Paşaköy, Şişli, Ulubeyli, Ünlüce, Yaşlıkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

10.00 – 15.00 saatleri arasında; Adnan Menderes, Akçabük, Alacayar, Aşağınarlıca, Atlıhan, Bahçelievler, Bilgi, Çılga, Cumhuriyet, Dalbastı, Dokuzdam, Eliaçık, Görentaş, Hacıosman, Işınlı, İslam, Kaçıt, Karşıyaka, Konalga, Korulu, Narlı, Övecek, Selçuklu, Sırmalı, Sözveren, Sugeldi, Toyga, Uzuntekne ve Yukarı Narlıca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Aşağıbalçıklı, Aşağıyorganlı, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı ve Yukarıyorganlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.