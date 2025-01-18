Yarından itibaren Van’da etkili olmaya başlayacak kar yağışının Pazartesi günü de devam etmesi öngörülüyor. Kar yağışının Salı gününden itibaren yerini puslu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren kar yağışının etkili olacağı Van’da, hava sıcaklıkları yer yer -18 dereceye kadar inecek. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına inmesiyle beraber buzlanmanın da etkili olması bekleniyor.

Van’da yarın ve Pazartesi günü tahmin edilen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -11/6 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -7/2 C

Başkale;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -10/-2 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -10/3 C

Çaldıran;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -16/-6 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -18/-6 C

Çatak;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -4/6 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -2/2 C

Edremit;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9/1 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -7/0 C

Erciş;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -10/2 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -9/1 C

Gevaş;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -8/1 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -6/-1 C

Gürpınar;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9/2 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -6/1 C

İpekyolu;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9/1 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -7/0 C

Muradiye;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9/1 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -8/0 C

Özalp;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -13/-2 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -12/-5 C

Saray;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -10/-4 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -11/-6 C

Tuşba;

19 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9/1 C

20 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -7/0 C