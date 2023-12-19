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Wanhaber

Van’ın 3 ilçesine bağlı bazı mahallelerde yarın (20.12.2023) enerji kesintisi uygulanacak. Yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak olan enerji kesintileri sabah 09.00’da başlayacak ve 17.00’de hatlara yeniden enerji verilecek.

İşte kesintinin yapılacağı o ilçeler ve bağlı mahalleler;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şemsibey Ve Kalecik Mahalleri İle Bağlı Sokaklarda

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Karşıyaka, Yemişlik, Kazanç, Dereagzı, Elmalı, Göründü, Değirmitaş, Hişet, Atalan, Dağyöre, Pınarbaşı, Altınsaç, Hasbey, Koçak, Yoldöndü, Bağlama, İnköy, Selimiye, İkizler, Uysal, Yanıkçay, Dilmetaş, Kuşluk, Timar, Guzelkonak, Kayalar, Aydınocak, Dokuzağaç, Kurultu, Yuva Mahallelerinde

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yenişehir Mahallesi 149. Sokak,150. Sokak, 115 Sokaklarda.