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Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırdı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 25 seviyesine çekildi.

Kararın ardından Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanmaya başlarken, yabancı yatırımcının rotası yeniden Türkiye'ye çevrildi.

Söz konusu artış beklenenden üç kat daha fazlaydı. Yapılan yorumlarda 'piyasaların şaşırdığı' belirtildi.

Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla görüşecek

Yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için iki hayati adım daha planlanıyor. Bu kapsamda, gelecek ay belirsizlikleri azaltacak kapsamlı bir ekonomik program yayınlanacak. Yurt dışındaki yatırımcılarla toplantılar başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla buluşma programını 19 Eylül'de Goldman Sachs'ın New York'taki genel merkezinde sürdürecek.

Portföy yöneticilerinin yorumu: Daha rahatız

Portföy yönetici yardımcısı Ola El-Shawarby, "Genel tablo konusunda daha rahat olmaya başladık." dedi.

El-Shawarby, "Ortodoksluğa dönüşe dair ne kadar çok kanıt elde edersek, bu yatırımları yeniden gözden geçirme olasılığımız o kadar artar." diye ekledi.

Los Angeles'taki varlık yöneticisi TCW'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Uluslararası yatırımcılar üzerinde kalıcı bir etki yaratmak için bu döngüde politika faizlerini daha da artırmak gerek.

"Nihai faiz oranı önemli"

New York merkezli yatırım yönetimi şirketi Neuberger Berman'dan gelen yorumda da şu ifadeler kullanıldı:

Yatırımcılar için nihai faiz oranı önemli. Ancak asıl önemli olan, Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazır olması.

Şimşek ve Erkan'ın atanması

Mayıs ayında yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Şimşek'i atarken, Merkez Bankası Başkanlığı'na eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan'ı getirdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bankacılara "orta vadeli programın" artan ekonomik ve finansal öngörülebilirliğe geçişin ayrıntılarını ve üç yıllık makro tahminleri içereceğini söyledi.

Yılmaz, yatırımcı tanıtım gezisinin de hızlanacağını sözlerine ekledi.

JPMorgan'ın yıl sonu faiz tahmini

Merkez Bankası, faiz oranlarını gerektiği kadar artıracağının sinyalini verirken, JPMorgan yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 35'e ulaşacağını tahmin ediyor.

Mynet