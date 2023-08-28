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WanHaber – ÖZEL

Türkiye genelinde sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor. Yurt genelinde etkisini gösteren sıcaklıklar bugün itibariyle etkisini kaybediyor. Yağışlı ve serin havalara hasret kalan vatandaşlar bu hafta yağmura doyacak.

Meteoroloji 14. Bölge Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmini hava durumu değerlerine göre sıcaklıklar batı kesimlerden doğu kesimlere doğru düşmeye başlayarak yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.

Hava sıcaklık değerleri yurt genelinde düşmeye başlıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için tarih verdi. Yarın ve Çarşamba günü Van’da hava sıcaklıkları 4 – 5 derece civarlarında düşecek ve 2 gün gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlı havaların ardından sıcaklıklar yeniden bir miktar yükselecek.

İşte Van ve ilçelerindeki haftalık tahmini hava durumu!

BAHÇESARAY;

28 Ağustos Pazartesi: 32

29 Ağustos Salı: 26

30 Ağustos Çarşamba: 28

31 Ağustos Perşembe: 30

1 Eylül Cuma: 31

BAŞKALE;

28 Ağustos Pazartesi: 27

29 Ağustos Salı: 22

30 Ağustos Çarşamba: 20

31 Ağustos Perşembe: 24

1 Eylül Cuma: 24

ÇALDIRAN;

28 Ağustos Pazartesi: 28

29 Ağustos Salı: 23

30 Ağustos Çarşamba: 24

31 Ağustos Perşembe: 27

1 Eylül Cuma: 26

ÇATAK;

28 Ağustos Pazartesi: 33

29 Ağustos Salı: 27

30 Ağustos Çarşamba: 28

31 Ağustos Perşembe: 31

1 Eylül Cuma: 32

EDREMİT;

28 Ağustos Pazartesi: 29

29 Ağustos Salı: 25

30 Ağustos Çarşamba: 24

31 Ağustos Perşembe: 26

1 Eylül Cuma: 28

ERCİŞ;

28 Ağustos Pazartesi: 31

29 Ağustos Salı: 26

30 Ağustos Çarşamba: 26

31 Ağustos Perşembe: 28

1 Eylül Cuma: 29

GEVAŞ;

28 Ağustos Pazartesi: 30

29 Ağustos Salı: 25

30 Ağustos Çarşamba: 24

31 Ağustos Perşembe: 27

1 Eylül Cuma: 28

GÜRPINAR;

28 Ağustos Pazartesi: 33

29 Ağustos Salı: 27

30 Ağustos Çarşamba: 26

31 Ağustos Perşembe: 28

1 Eylül Cuma: 30

İPEKYOLU;

28 Ağustos Pazartesi: 29

29 Ağustos Salı: 25

30 Ağustos Çarşamba: 24

31 Ağustos Perşembe: 26

1 Eylül Cuma: 28

MURADİYE;

28 Ağustos Pazartesi: 31

29 Ağustos Salı: 26

30 Ağustos Çarşamba: 27

31 Ağustos Perşembe: 30

1 Eylül Cuma: 30

ÖZALP;

28 Ağustos Pazartesi: 32

29 Ağustos Salı: 25

30 Ağustos Çarşamba: 23

31 Ağustos Perşembe: 27

1 Eylül Cuma: 27

SARAY;

28 Ağustos Pazartesi: 30

29 Ağustos Salı: 24

30 Ağustos Çarşamba: 22

31 Ağustos Perşembe: 26

1 Eylül Cuma: 26

TUŞBA;

28 Ağustos Pazartesi: 29

29 Ağustos Salı: 25

30 Ağustos Çarşamba: 24

31 Ağustos Perşembe: 26

1 Eylül Cuma: 28

Haber: Fatma Öztürk