Tahmini Okuma Süresi: dakika

erkez Bankası verilerine göre kur korumalı mevduattan TL vadeli mevduata dönüş hedefi zorunluluğu kararı açıklanmadan önceki hafta yani 18 Ağustos itibariyle 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ortalama yüzde 30,06 seviyesinde bulunuyor.

Mevduat faizleri haziran ortasında yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. Ardından sadeleşme adımlarıyla birlikte mevduat faizlerinde düşüş gözlenmeye başlamış ve bazı bankalarda bu oran yüzde 25’in altına gerilemişti. Ancak Merkez Bankası ortalama verisine göre ise yüzde 27 seviyesinin altına inmedi. Bankaların 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi geçen hafta itibariyle ise farklılık sergiledi.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bazı büyük bankalar dönüşüm hedefi henüz devreye girmediği için 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizini yüzde 30’un altında bırakırken, bazı kamu bankaları yüzde 33 seviyesinde faiz önerdi. Bazı özel bankalar daha hızlı harekete geçti ve geçen hafta itibariyle yüzde 36 faiz oranları ile TL vadeli mevduat faizi yarışına önden başladı.

Kur korumalı mevduatın (KKM) TL mevduata dönüşüm için önceki hafta Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başlıyor. Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif kıpırdanma başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor. Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 35- 40 seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

haber7