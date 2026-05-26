Sürdürülebilir sosyoekonomik entegrasyon için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefiyle yürütülen ENHANCER PRO projesi kapsamında duyurulan hibe programı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve yerel ekonomilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Programdan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de yararlanabilecek. Destekler; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan girişimcilere yönelik olacak.

Programın ilan edilmesinden bu yana 18 proje ilinde düzenlenen yüz yüze bilgilendirme toplantıları ve çevrim içi webinar etkinlikleriyle yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı. Etkinliklerde girişimcilere; ENHANCER projesi geçmiş hibe programlarının çıktıları ve sağladığı faydalar ile Girişimcilik Hibe Programı başvuru koşulları, değerlendirme süreçleri ve hibe programının kapsamı hakkında bilgi verildi. ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran'a kadar devam edecek.

ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, yazılı açıklama ile ENHANCER projelerinin girişimcilik ve ekonomik kalkınma açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "2020 yılından bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk.

Türkiye’de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı, ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.