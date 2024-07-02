WhatsApp kullanıcılarına müjde! Grup sohbetlerine harika bir yenilik geliyor: artık etkinlik planlamak ve yönetmek çok daha kolay olacak.

Pazar pikniklerinden doğum günü partilerine, hatta sıradan toplantılara kadar her türlü etkinliği WhatsApp grubunuzla rahatça organize edebileceksiniz.

Bu yeni özellikle, arkadaşlarınızla veya ailenizle plan yaparken kim neyi getirecek, ne zaman buluşulacak gibi detayları belirlemek hiç olmadığı kadar pratik hale geliyor.

WhatsApp, grup sohbetlerinizi sadece konuşma alanı olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda bir organizasyon merkezi haline getiriyor.

Yeni güncelleme ile sunuldu

Etkinlik planlama özelliği artık sadece topluluklarla sınırlı değil, tüm grup sohbetlerinde kullanılabilir hale geldi.

WhatsApp’ın en son Android beta güncellemesi (2.24.14.9) ile bu heyecan verici özellik kullanıcılara sunulmaya başladı.

Artık herhangi bir WhatsApp grup sohbetinde kolayca etkinlikler oluşturabilirsiniz. İster arkadaşlarınızla bir akşam yemeği planlayın, ister iş toplantısı organize edin, her türlü etkinlik için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Etkinlik adı, açıklama, tarih, mekan bilgisi ve hatta etkinlik için sesli veya görüntülü arama gerekip gerekmediği gibi detayları girebilirsiniz.