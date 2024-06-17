Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Şirket, şimdilerde kullanıcılara yeni yapay zeka özellikleri sunmaya başlarken, aynı zamanda var olan özelliklerini de geliştiriyor.

Yeni görüntülü görüşme özellikleri yayınlandı

WhatsApp; Zoom, FaceTime ve Google Meet gibi rakipleriyle rekabeti artırmak için sesli ekran paylaşma özelliği, daha yüksek katılımcı sayısı ve hoparlör vurgulama gibi özellikler tanıttı.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak ve telefonlardaki arama deneyimini daha da zengin ve iyi hale getirecek yeni özellikler şöyle:

Ses ile birlikte ekran paylaşımı:

Birlikte videolar izlemek için ideal olan bu özellikle artık ekranınızı paylaştığınızda sesi de paylaşabilirsiniz

Daha fazla katılımcı:

Artık tüm cihazlarınızda görüntülü aramalarda 32 kişiye kadar katılımcı ekleyebilirsiniz

Hoparlör vurgulama:

Artık konuşan kişi katılımcılar listesinde ilk sırada görünüyor ve resmi vurgulanıyor. Dolayısıyla kimin konuştuğu kolaylıkla tespit edilebiliyor.