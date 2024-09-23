Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.
Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.
Whatsapp, 1 Ekim 2024 itibarıyla iPhone 7 dahil olmak üzere bazı eski modellere olan desteğini sonlandıracak.
Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.
WHATSAPP DESTEĞİ SONA ERECEK TELEFONLAR
İşte 1 Ekim'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:
1- iPhone 7
2- iPhone 7 Plus
3- iPhone 7s
4- Samsung Galaxy S7 Edge
5- Huawei Mate 9 Pro
6- Samsung Galaxy S7
7- Xiaomi Mi Note 2
8- Xiaomi Mi MIX 18K
9- OnePlus 3T
10- LG V20
11- Sony Xperia XZ
12- Asus ZenFone 3 Deluxe
13- Lenovo Moto Z
14- Xiaomi Mi 5 Pro
15- HTC 10 evo
16- OnePlus 3
17- HTC 10
18- Samsung Galaxy A9 Pro
19- Xiaomi Mi 5 Prime