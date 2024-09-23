Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.

Whatsapp, 1 Ekim 2024 itibarıyla iPhone 7 dahil olmak üzere bazı eski modellere olan desteğini sonlandıracak.

Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.

WHATSAPP DESTEĞİ SONA ERECEK TELEFONLAR

İşte 1 Ekim'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:

1- iPhone 7

2- iPhone 7 Plus

3- iPhone 7s

4- Samsung Galaxy S7 Edge

5- Huawei Mate 9 Pro

6- Samsung Galaxy S7

7- Xiaomi Mi Note 2

8- Xiaomi Mi MIX 18K

9- OnePlus 3T

10- LG V20

11- Sony Xperia XZ

12- Asus ZenFone 3 Deluxe

13- Lenovo Moto Z

14- Xiaomi Mi 5 Pro

15- HTC 10 evo

16- OnePlus 3

17- HTC 10

18- Samsung Galaxy A9 Pro

19- Xiaomi Mi 5 Prime