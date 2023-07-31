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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün viyadükten uçması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

23 KİŞİ YARALANDI

Dün meydana gelen feci kazada, Bursa- Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum- Kars kara yolunda şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

AĞIR YARALI YOLCUDAN ACI HABER GELDİ

Devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

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