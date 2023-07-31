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WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye’nin ilk altı aylık turizm verileri açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok turist çeken illerin başında gelen Van’ın turizm verileri de dikkat çekti. Yılın ilk yarısında Van’a 184 bin 591 turist geldiği verilere yansırken, Haziran ayında ise kente toplam 46 bin 796 kişinin geldiği kaydedildi.

Orta Doğudan çok sayıda turist çeken Van, yaz aylarında serin havası, butik otelleri ve eşsiz doğasıyla beraber alternatif alışveriş noktalarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri.

TURİST SAYISINDA VE GELİRDE ARTIŞ OLDU

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın ilk 6 ayına ait verileri değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yılbaşı hedeflerimize baktığımızda geçen seneki rakamlarda da 51.4 milyon ziyaretçiyle Türkiye sezonu kapatmıştı.

2023 yılında da 60 milyon ziyaretçi hedefi koymuştuk. Yani beklentimiz yüzde 16.8’lik bir artıştı. 6 aylık rakamlara bakıldığında 2022 yılında 19 milyon 530 bin ziyaretçiyle kapatmıştı Türkiye. 2023 yılında ise 22 milyon 945 bin ziyaretçiyle kapattık.

Yani artış oranına baktığımızda 17.5’lik bir artış gerçekleşti. Türkiye'nin 2023 hedefleriyle orantılı bir büyümeyle ilk 6 ayı tamamlamış olduk. Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen bu gerçekleşmeyi Türkiye yakaladı. Gelir bazında baktığımız zaman ise geçen yıl biliyorsunuz 46.4 milyar dolarlık bir gelirle kapatmıştı Türkiye ve bu yıl için de 56 milyar dolarlık bir gelir hedefi koymuştu.

Yani hedefimiz yüzde 20.5’lik bir artıştı. İlk 6 aylık gerçekleşmelere baktığımızda geçen seneki ilk 6 ayda 17.1 milyar dolar olan gelir, bu yıl ilk 6 ayda 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşti yani artış oranına baktığımız zaman yüzde 27’lik bir artış oldu. Bu gelir beklentimiz, özellikle gerçekleşmeler beklentilerin de oldukça üzerinde oldu. Yüzde 20.5 beklentiye rağmen yüzde 27’lik ilk 6 ayda gerçekleşme oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi twitter hesabı üzerinden de 2023 ilk yarısına ilişkin şu açıklamaları yaptı;

“Türkiye, turizmde ilk 6 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin ziyaretçi ağırladı. Dünyada en fazla tanıtım yapan ülke olarak yılın ilk 6 ayında yüzde 27'lik artış ile 21,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Sürdürülebilir turizm sertifikası alan tesis sayımız 4.132’ye ulaştı. Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan "Michelin Rehberi", Türkiye seçkisine İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da katıyor.

Ülkemizin en kapsamlı kültür festivali olan "Kültür Yolları Festivalleri" 2022’de 5 farklı şehirde 7 festival ile 33 milyon seyirciye ulaştı. 2023’te festivallerimizi 11 ayrı şehirde 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştireceğiz.

Açılışından bugüne 21 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ayasofya Camii’nin aslına uygun şekilde korunması, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları için bir bilim kurulu oluşturarak çalışmalarımıza başladık. Galata Kulesi'ne yuva yapan ebabil kuşlarının ve diğer göçmen kuşların göç dönemi dikkate alınarak kulenin dış cephe ve külah onarımına başlıyoruz.”

VAN’IN AĞIRLADIĞI TURİST SAYISI

2023 yılının ilk yarısı verilerine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine artış gösterirken, ilk 6 ayda Van’a gelen turist sayısının da 184 bin 591 olduğu kaydedildi.