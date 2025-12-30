DOLAR
42,9409
%0.01
EURO
50,5363
%-0.13
STERLİN
57,9543
%-0.21
G.ALTIN
6026.97
%0.76
BİST100
11.220
%62
BITCOIN
88.542,08
%1.2
İpekyolu
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Istanbul
Kadıköy
Kâğıthane
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
12
°
Açık
Koyu
Sistem
VAN'DA SPOR
GÜNCEL
GENEL
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
DÜNYA
EKONOMİ
FİRMA REHBERİ
RESMİ İLANLAR
Açık
Koyu
Sistem
İpekyolu Nöbetçi Eczaneler
İpekyolu Hava Durumu
İpekyolu Namaz Vakitleri
İpekyolu Trafik Yoğunluk Haritası
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
3.SAYFA
ASAYİŞ
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Biyografi
Bölge Haberleri
ÇEVRE
Deprem
Dernekler, Odalar
Diğer
DÜNYA
EĞİTİM
EKONOMİ
Eleman
Emlak
En çok konuşulanlar
GENEL
Güncel
Gündem
Haber
HABERDE İNSAN
İngilizce
Kadın
Kamu Alımları
Kim Kimdir?
Kültür & Sanat
KURDÎ
MAGAZİN
MEDYA
ONE EKONOMİ
POLİTİKA
Resmi İlanlar
RÖPORTAJ
SAĞLIK
Seri İlan
Sinema - TV
SİYASET
SPOR
TEBRİK
TEKNOLOJİ
Turizm
VAN'DA SPOR
Vasıta
YAŞAM
YEREL
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Künye / İletişim
Bize Ulaşın
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
VAN'DA SPOR
GÜNCEL
GENEL
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
DÜNYA
EKONOMİ
FİRMA REHBERİ
RESMİ İLANLAR
Video Galeri
Haber
Van'da park halindeki otomobil alev aldı!
Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.
Fehim Atiş
Editör
30.12.2025 - 23:29
Yayınlanma
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Kaynak:
İHA
Editör Hakkında
Fehim Atiş
Öne Çıkan Videolar
Van Spor'a yapılan saldırı sonrası ilk görüntüler
Van'da maç esnasında yapılan kurban kesimi yorumcuları krize soktu
Bahçesaray Belediyesi önünde protestolar başladı
Van Spor FK'nin net golü verilmedi!
Tahsin Tam'dan Van Spor açıklaması
Van otobüsünün kaza anındaki görüntüleri ortaya çıktı
Yorumlar
Gönder
Reklam
Trend Haberler
Vanspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan Ivan Cedric açıklaması: Kartlar bizim elimizde
1
Van'da yarın okullar tatil edildi!
2
Van'da yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği
3
Van'a gelen yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
4
Van Dernekler Federasyonu’nda yeni dönem başlıyor
5
Van’da okullar tatil edildi!
6
Mobil Uygulama
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
3.SAYFA
ASAYİŞ
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Biyografi
Bölge Haberleri
ÇEVRE
Deprem
Dernekler, Odalar
Diğer
DÜNYA
EĞİTİM
EKONOMİ
Eleman
Emlak
En çok konuşulanlar
GENEL
Güncel
Gündem
Haber
HABERDE İNSAN
İngilizce
Kadın
Kamu Alımları
Kim Kimdir?
Kültür & Sanat
KURDÎ
MAGAZİN
MEDYA
ONE EKONOMİ
POLİTİKA
Resmi İlanlar
RÖPORTAJ
SAĞLIK
Seri İlan
Sinema - TV
SİYASET
SPOR
TEBRİK
TEKNOLOJİ
Turizm
VAN'DA SPOR
Vasıta
YAŞAM
YEREL
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
İpekyolu Nöbetçi Eczaneler
İpekyolu Hava Durumu
İpekyolu Namaz Vakitleri
İpekyolu Trafik Yoğunluk Haritası
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.wanhaber.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et