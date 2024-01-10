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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında mesleklerini icra ederken görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerin de unutulmadığı mesajda şu ifadelere yer verildi; “Bugün, Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren, meslektaşlarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen özel gündür. Gazetecilik mesleği kamu yararı gözetilerek yapılan ve halkın doğru bilgiye ulaşmasını gaye edinen nadide mesleklerdendir. Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasının demokrasiyi güçlendiren bir boyutu da bulunmaktadır.

Hakikatin temsilcisi olan meslektaşlarımız bu doğrultuda hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Bu bağlamda mesleğimizin itibarının korunması ve mesleki gelişim noktasında gerekli çalışmaların yapılması da meslektaşlarımızın en büyük arzusudur.

Her koşulda mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalışan meslektaşlarımız maalesef bu uğurda canlarını yitirebilmektedir. Bu vesile ile özellikle İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de saldırılarda görevleri başında hayatını kaybeden gazeteci arkadaşlarımız başta olmak üzere bu uğurda canlarını yitiren meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün özelde ilimizde, genelde ülkemiz ve dünyada meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşmasına vesile olmasını temenni ederken, özellikle mesleğimizle ilgili yasal boşlukların giderilmesi ve mesleğin korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda 2024 yılının sorunların ortadan kaldırıldığı bir yıl olması ümidiyle tekrar tüm basın camiamızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, tüm arkadaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar dileriz.”