Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta ilk devre hafta sonu oynanan maçlarının ardından tamamlandı. Bitlis Özgüzelderespor ilk devreyi 33 puanla liderlik koltuğunda tamamlarken, Mazdağı Fosfat Spor ise 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Grupta ilk devreyi 28 puanla üçüncü sırada tamamlayan Diyarbakırspor rakip fileleri 34 kez havalandırarak en çok gol atan takım olurken, 4 puanla son sırada yer alan Diyarbakır Adaletspor kalesinde 34 gol görerek en çok gol yiyen takım oldu. En az gol yiyen takım ise 6 golle lider Bitlis Özgüzelderespor oldu.

Van Gölüspor ligin ilk maçında deplasmanda Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'la 0-0 berabere kalırken, ikinci haftasında sahasında Bitlis Özgüzelderespor'a 3-0 oldu. Ligin üçüncü haftasını bay geçen Van temsilcisi, ligin dördüncü haftasında deplasmanda Şırnak Petrolspor'a 3-1, beşinci haftasında sahasında Diyarbakırspor'a 1-0 mağlup olurken, altıncı haftasında deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 1-0, yedinci haftasında sahasında Çınar Belediyespor'u 3-2, sekizinci haftasında deplasmanda Batman Kayraspor'u 3-0, dokuzuncu haftasında sahasında Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti.

Van Gölüspor, ligin onuncu haftasında deplasmanda Mazıdağı Fosfatspor'a 3-2 mağlup olurken, on birinci haftasında sahasında Yeşil Vartospor'u 3-0 mağlup ederken, on ikinci haftasında deplasmanda Bağlar Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Van temsilcisi, ilk devrenin son müsabakasında Diyarbakır Adaletspor'un sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı. Van temsilcisi ilk devrede oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 19 puanla altıncı sırada yer aldı.

Van Gölüspor ikinci devrenin ilk maçında 4 Şubat Pazar günü sahasında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u konuk edecek.

BİTLİS TEMSİLCİSİ İLK DEVREYİ LİDER TAMAMLADI

İlk devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Bitlis Özgüzelderespor, oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyetle 33 puan toplarken, bu periyotta rakip fileleri 28 kez havalandırıp kalesinde 6 gol gördü. Mazıdağı Fosfatspor ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 31 puanla ikinci sırada yer alırken, rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 7 gol gördü.

Diyarbakırspor ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 28 puanla üçüncü sırada yer alırken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gördü. Şırnak Petrolspor ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 25 puanla dördüncü sırada yer alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırıp kalesinde 6 gol gördü.

Bağlar Belediyespor ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 23 puanla beşinci sırada yer alırken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp kalesinde 9 gol gördü. Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puanla yedinci sırada yer alırken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp kalesinde 16 gol gördü. Yenişehir Belediyespor ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle 13 puanla sekizinci sırada yer alırken, rakip fileleri 9 kez havalandırıp kalesinde 22 gol gördü.

Batman Kayraspor ligde oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, rakip fileleri 10 kez havalandırıp kalesinde 14 gol gördü. Kayabağlar Beldesi Gençlikspor ligde oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle 9 puanla onuncu sırada yer alırken, rakip fileleri 10 kez havalandırıp kalesinde 29 gol gördü.

Çınar Belediyespor ligde oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle 8 puanla on birinci sırada yer alırken, rakip fileleri 13 kez havalandırıp kalesinde 33 gol gördü. Yeşil Vartospor ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle 5 puanla on ikinci sırada yer alırken, rakip fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde 25 gol gördü. Diyarbakır Adaletspor ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle 4 puanla on üçüncü sırada yer alırken, rakip fileleri 7 kez havalandırıp kalesinde 34 gol gördü.