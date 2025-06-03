Van Spor FK’nin Nesine 2. Lig Play-Off Şampiyonluk sürecini anlatan eski 2. Başkan ve iş insanı Veysi Gencer, kulüp başkanı Erol Temel liderliğinde kurulan inançlı ve bağlı kadronun, zorlu bir yolculukla şampiyonluğa ulaştığını ifade etti.

“MEŞAKKATLİ BİR YOLDU”

Veysi Gencer, sezon başında gerçekleştirilen kongrede güçlü bir yönetim kadrosu oluşturulduğunu dile getirerek, “Yönetimdeki arkadaşlarla birlikte, acısıyla tatlısıyla zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Küçük kardeşlerimizden zaman zaman istenmeyen sözler işitsek de onlara hep “kardeş” dedik. Bazen de bizi onurlandıran güzel sözler duyduk. Meşakkatli bir yoldu, teknik bazı yanlışlar nedeniyle oyun sistemini oturtmakta zorlandık.” dedi.

“LİGİ 5. BİTİRMEMİZE RAĞMEN PLAY-OFF SERİSİNİ DOMİNE ETTİK”

Tteknik sorumlu Murat Yıldırım’ın takımın başına getirilmesiyle birlikte oyun sisteminin oturmaya başladığını söyleyen Gencer, “Van’ın evladı Murat Hoca’yı teknik direktör olarak takımın başına getirdik, takımı ona emanet ettik. Ardından Osman Yıldırgan Hocamız, ‘Ben de Van’ın evladıyım, bu yolda sizinle olmak istiyorum’ diyerek aramıza katıldı. Bu birliktelikle müthiş bir atmosfer oluştu. Aidiyet duygumuz güçlendi, futbolcularımızın birbirine bağlılığı arttı. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yoktu; yönetim olarak her zaman fazlasıyla destek sağladık. İkinci ligde birçok takım maddi sorunlarla boğuşurken, biz maç sonrası primleri ve maaşları anında yatırdık. En yüksek primler ödendi. Murat Yıldırım ve Osman Yıldırgan’ın uyumu, yönetimin onlara güveniyle birleşince son haftalarda büyük bir çıkış yakaladık. Ligi 5. bitirmemize rağmen play-off serisini domine ederek finale yükseldik.” diye konuştu.

Şampiyonluğun Vanlılar tarafından uzun yıllardır özlemle beklendiğini söyleyen Gencer, “Bu şampiyonluğu Van’ın evlatlarına, çocuklarına, teyzelerine, annelerine, babalarına, sevenlerine armağan ediyorum. Futbol her zaman barış, dostluk ve kardeşlik getirsin.” dedi.

“BU MAÇIN KAYBEDENİ YOKTU”

Kayseri’deki final maçında karşılaşan Batman Petrol Spor ve Van Spor FK taraftarlarının dostluk ve kardeşlik örneği sergilediğini söyleyen Gencer, “Kayseri’deki şampiyonluk maçında rakibimiz Batman Petrol Spor’du. Futbol barış, dostluk ve kardeşliktir; ancak bazen provokatif kişiler şehirleri karşı karşıya getirebiliyor. Buna rağmen maçta iki takımın taraftarları, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları sevgi ve saygı çerçevesinde bir araya geldi. Maç öncesi ve sonrası kucaklaştılar. Bu maçın kaybedeni yoktu. Batman Petrol Spor’a saygılarımı sunuyorum; onlar da büyük emek verdi, özveriyle çalıştı. Van Spor olarak biz kazandık, ama inanın onlar kazansaydı da aynı mutluluğu hissederdik. Çünkü onlar da hakkaniyetle bu noktaya geldi. Ancak final maçları farklıdır, sadece bir kazanan olur. Karşımızda kaybeden yoktu. Herkes kazandı.” diyerek sözlerini tamamladı.