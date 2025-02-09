Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, dün oynanan Elazığspor - Van Spor FK maçı sonrası çıkan olaylara rağmen bir kınama mesajı bile yayınlayamayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u hedef aldı. Saldırılara aldırış etmeden Elazığspor'u tebrik eden Gürsel Erol'a "Utanç duyup yerin dibine girmen lazım. Senin gurur kaynağın otobüs taşlayıp futbol kulübüne saldırıyor" diyen Gençer, WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Elazığlı milletvekillerinin geçmiş olsun diyemediklerini söyleyen Gençer, "Dün Elazığ'da sistematik bir şekilde yapılan saldırılar hepinizin malumudur. Maça saatler kala hakem yeni hakem ataması, hakemin takımımızın net penaltısını vermemesi, yanlış düdük çalması kabul edilebilir bir durum değildir. Sahada futbolcularımız, tribünde yöneticilerimiz, yolda kafilemiz saldırıya uğramış ve 5 arkadaşımız yaralanmıştır. Yaşanan onca hadiseye rağmen Elazığ Valisi çıkıp hiçbir şey yaşanmadı diyor, vekilleri 3 maymunu oynuyor, kulüp yaşanan hadiseyi bile kınayamıyor. Elazığ'ı tebrik edip Van Spor'u ezmeye çalışan milletvekillerini utanç duymaya davet ediyorum" dedi.