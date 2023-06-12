WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü 2. Başkanı ve Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, bugün yapılacak olan kongrede yönetim listesinde yer almayacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Vanspor'un yükünün büyük bir kısmını tek başına omuzlayan Ürüm, gelecek sezon yönetimde yer almayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Veysel Ürüm, "12 Haziran 2023 günü yapılacak olan kongrede işlerimin yoğunluğu nedeni ile yönetimde yer almayacağımı saygılarımla bildirim. Taraftarın, yönetimde bulunan bir birinden değerli arkadaşlarımın şahsıma göstermiş olduğu teveccüh için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Koltuklar, makamlar, ünvanlar gelip geçicidir. Aslolan takımımıza ve ilimize faydalı olabilmek için çaba göstermek, mücadele etmektir. Bu çerçevede bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada üzerimize düşeni farklı kulvarlarda da olsa yapmaktan geri durmayacağımızı bildirir, hepinize selam ve saygılarımı iletirim." ifadelerine yer verdi.