Sarallar suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral'a İstanbul Havalimanı'nda operasyon...

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri Saral'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

169 sanıklı davada aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Alaattin İlyas Saral'ın İstanbul Havalimanı'nda yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen süreçte savcılığa çıkarılması bekleniyor. İHA