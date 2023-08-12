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Memur ve memur emeklilerin iki yılı kapsayan zammı için süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum"

Recep Tayyip Erdoğan, milletin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarının azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürüyeceklerini dile getiren Işıkhan, “Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.

Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik.

Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti. Sürecin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Mynet