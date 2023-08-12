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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar gününden itibaren bölgede sıcaklıkların artacağını duyurdu. Van’da da sıcak hava etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 14. Bölge Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmini hava durumu değerlerine göre sıcaklıklar batı kesimlerden doğu kesimlere doğru yükselmeye başladı.

Hava sıcaklıkları Batı Bölgelerinde azalırken, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde hissedilir derecede artacağına dair uyarılarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için de tarih verdi.

14. Bölge Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmini verilerine göre; Van’ın bazı ilçelerinde sıcaklıklar rekor seviyelere yükselecek. Van’da sıcaklık değeri 32 dereceleri bulurken, Bahçesaray ve Çatak’ta termometreler 39 dereceyi gösterecek.

İşte Van ve ilçelerindeki haftalık tahmini hava durumu!

Bahçesaray;

12 Ağustos Cumartesi: 38°

13 Ağustos Pazar: 39°

14 Ağustos Pazartesi: 38°

15 Ağustos Salı: 37°

16 Ağustos Çarşamba: 37°

Başkale;

12 Ağustos Cumartesi: 30°

13 Ağustos Pazar: 31°

14 Ağustos Pazartesi: 30°

15 Ağustos Salı: 28°

16 Ağustos Çarşamba: 28°

Çaldıran;

12 Ağustos Cumartesi: 33°

13 Ağustos Pazar: 33°

14 Ağustos Pazartesi: 32°

15 Ağustos Salı: 31°

16 Ağustos Çarşamba: 31°

Çatak;

12 Ağustos Cumartesi: 39°

13 Ağustos Pazar: 39°

14 Ağustos Pazartesi: 38°

15 Ağustos Salı: 37°

16 Ağustos Çarşamba: 37°

Edremit;

12 Ağustos Cumartesi: 31°

13 Ağustos Pazar: 32°

14 Ağustos Pazartesi: 30°

15 Ağustos Salı: 30°

16 Ağustos Çarşamba: 30°

Erciş;

12 Ağustos Cumartesi: 36°

13 Ağustos Pazar: 37°

14 Ağustos Pazartesi: 36°

15 Ağustos Salı: 35°

16 Ağustos Çarşamba: 35°

Gevaş;

12 Ağustos Cumartesi: 32°

13 Ağustos Pazar: 33°

14 Ağustos Pazartesi: 33°

15 Ağustos Salı: 32°

16 Ağustos Çarşamba: 32°

Gürpınar;

12 Ağustos Cumartesi: 37°

13 Ağustos Pazar: 38°

14 Ağustos Pazartesi: 36°

15 Ağustos Salı: 34°

16 Ağustos Çarşamba: 34°

İpekyolu;

12 Ağustos Cumartesi: 31°

13 Ağustos Pazar: 32°

14 Ağustos Pazartesi: 30°

15 Ağustos Salı: 30°

16 Ağustos Çarşamba: 30°

Muradiye;

12 Ağustos Cumartesi: 36°

13 Ağustos Pazar: 36°

14 Ağustos Pazartesi: 36°

15 Ağustos Salı: 35°

16 Ağustos Çarşamba: 35°

Özalp;

12 Ağustos Cumartesi: 33°

13 Ağustos Pazar: 33°

14 Ağustos Pazartesi: 33°

15 Ağustos Salı: 32°

16 Ağustos Çarşamba: 31°

Saray;

12 Ağustos Cumartesi: 32°

13 Ağustos Pazar: 32°

14 Ağustos Pazartesi: 32°

15 Ağustos Salı: 30°

16 Ağustos Çarşamba: 30°

Tuşba;

12 Ağustos Cumartesi: 31°

13 Ağustos Pazar: 32°

14 Ağustos Pazartesi: 30°

15 Ağustos Salı: 30°

16 Ağustos Çarşamba: 30°

Haber: Fatma Öztürk