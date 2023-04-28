Bağ-Kur'lu esnaf 9 bin gün prim ödeyerek emekli oluyor ve SSK'lılar gibi 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olmak istediklerini dile getiriyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Bilgin, burada Bağ-Kur'lular prim düzenlemesi ve çalışma hayatındaki diğer önemli konulara ışık tutan açıklamalar gerçekleştirdi.

Çalışma hayatının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Bilgin, bu kapsamda aralarında 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeli ve geçici işçilere kadronun da olduğu düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

"Taşeron işçi meselesi çözülecek"

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım"

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi:

Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali her alanda fayda sağlayacak"

Türklerin asker olduğu kadar tüccar bir millet de olduğunu belirten Bilgin, "Eğer ticareti bilmeseydik burada bin yıl değil, muhtemelen 50-60 ya da 100 yıl yaşayabilirdik. Daha uzun ömürlü olmazdı." dedi.

"İktisat politikalarının ülke ekonomisine yön veriyor"

Cumhuriyetin ilanının ardından belirlenen iktisat politikalarının ülke ekonomisine yön verdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde dünyaya bir mesaj veriyor: Biz sosyalist bir ekonomi kurmayacağız ama sizin gibi liberal kapitalist bir ekonomi de kurmayacağız. Devlet sanayiyi, ticareti geliştirecek politikaları desteleyecek. Atatürk'ün çizdiği bu çerçeve bizim iktisat politikamızın temelini oluşturmuştur.

"Salgın döneminde verilen sosyal desteklerin etkisi"

Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Bilgin, bunda salgın döneminde verilen sosyal desteklerin etkisinin de olduğunu söyledi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali önemli"

Bilgin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemine değindi.

Nükleer santralin, enerji üretiminin yanında nükleer teknolojinin kullanımı açısından da Türkiye'ye faydalar sağlayacağını vurgulayan Bilgin, tesisin devreye girmesiyle Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitleneceğini dile getirdi.

"Enflasyon düşüşe geçececek"

Bakan Bilgin, katıldığı toplantıda enflasyonun düşüşe geçeceği, Türkiye'nin bu enflasyon belasını aşacağını belirterek ayrıca, "Türkiye, cari açıksız büyüyebilir, bunun için risk almak lazım. Ticaret, aynı zaman bir kültür işidir." şeklinde konuştu.

Ensonhaber