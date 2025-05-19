Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey, Karşıyaka ve Kevenli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Seyrantepe, Abdurahmangazi, Altıntepe, Gedikbulak, Halkalı, Kumluca ve Yaylıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Salihiye, Vanyolu, Aşağı Işıklı, Beyazıt, Yeşilova, Yukarı ve Işıklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dikbıyık Mahallesi ve Ballıdere Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçelievler Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gözdeğmez, Kaşıkara, Yünkuşak mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çartak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.