Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey, Karşıyaka ve Kevenli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Seyrantepe, Abdurahmangazi, Altıntepe, Gedikbulak, Halkalı, Kumluca ve Yaylıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Salihiye, Vanyolu, Aşağı Işıklı, Beyazıt, Yeşilova, Yukarı ve Işıklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dikbıyık Mahallesi ve Ballıdere Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçelievler Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gözdeğmez, Kaşıkara, Yünkuşak mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çartak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.