Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost'un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni Papa'nın ilk konuşmasında "barış" vurgusu

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus'u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Bu arada, yeni Papa'nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 Papa'dan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

İlk ABD'li Papa Prevost kimdir?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile polemik

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak'ta Fox News'e verdiği mülakatta, "Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir." diye konuşmuştu.

Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance'in açıklamasına karşılık, "JD Vance yanılıyor, İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Prevost, Papa Franciscus'un göçmenlik ve kitlesel sınır dışı konuları hakkında ABD'deki piskoposlara hitaben yazdığı mektuba ilişkin yazıya yer verilen bir paylaşımı alıntılamış ve Vance'in söz konusu açıklamalarına tepkisini göstermişti.

ABD'nin göç politikalarına eleştiri

Yeni Papa Prevost, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "yanlışlıkla" El Salvador'a gönderdiği Kilmar Abrego Garcia konusunu eleştiren ve "Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız rahatsız olmuyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?" ifadelerine yer verilen bir başka X paylaşımını da alıntılayarak hesabında paylaşmıştı.

Prevost, 2015'te, ABD'li Kardinal Timothy Dolan'ın Washington Post için kaleme aldığı, Trump'ın göçmen karşıtı söylemelerini eleştiren yazıya da X hesabında yer vermişti.

2014'te yaptığı bir paylaşımda Prevost, İsa peygamberin de bir mülteci olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda "toplumun gölgesi altında yaşayan kişilere dua" içeren bir metni paylaşmıştı.

Trump'tan ilk ABD'li Papa Robert Prevost'a tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Papa Robert Prevost'u kutladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost'u kutlamak için yayımladığı mesajı basın mensuplarıyla paylaştı.

Rubio yazılı mesajında, "Bu, Katolik Kilisesi için derin bir öneme sahip bir an ve 2025 jübile yılı ortasında dünya çapında bir milyardan fazla inanana yenilenmiş bir umut ve devamlılık vadediyor." ifadelerini kullandı.

Papalık makamının "kutsal ve ciddi bir sorumluluk" taşıdığını ifade eden Rubio, eşi Jeanette ile "14. Leo" adını alan yeni papanın kutsallığı için dua ettiklerini belirtti.

Rubio mesajının sonunda, ABD'nin Prevost ile olan ilişkilerini derinleştirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni seçilen Prevost'a telgraf gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telgrafında Prevost'u papa seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Rusya ile Vatikan arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim. Yüksek görevinizde başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerden Papa 14. Leo'ya kutlama mesajları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 14. Leo ismini kullanacak Papa'ya gönderdiği tebrik mesajında, "Katolik Kilisesi'nin başı olarak seçilmenizden dolayı sizi içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Merz mesajında, Papa 14. Leo'nun birçok insan için adalet ve uzlaşma için dayanak noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Makamınız aracılığıyla, büyük zorlukların yaşandığı bu dönemde dünya çapında milyonlarca inanana umut ve yön veriyorsunuz. Almanya'da insanlar sizin papalık görevinizi güvenle ve olumlu beklentilerle bekliyor."

Merz ayrıca Papa 14. Leo'ya yeni görevinde güç ve sağlık diledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 14. Leo'ya tebrik mektubu gönderdi.

Başbakanlığın paylaştığı mektupta Meloni, "Kardinaller, Kilise'nin önderliği için şahsınızı uygun görmüşlerdir. Bu seçimi, dünyanın hem zor hem karmaşık bir dönemeçten geçtiği bilinciyle yapmışlardır. İtalya, Hz. İsa'nın vekili ile kopmaz bir bağa sahiptir. Dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu bu barış çağrısını, siz de defalarca dile getirdiniz ve Papa Franciscus'un kararlı ve durmaksızın sürdürdüğü çabalara atıfta bulundunuz. İtalyan halkı, sizi bir rehber ve referans noktası olarak görecek.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski de X hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'nun, papa olarak seçilmesini tarihi olarak değerlendirdi.

Mickoski paylaşımında, "Bu seçim, yeni bir açıklık, manevi cesaret ve evrensel aidiyet döneminin sembolü olmakla birlikte, aynı zamanda barış, dayanışma ve her insana özen gösterme geleneğinin de devamıdır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ülkesindeki ve dünyadaki Katolikleri tebrik etti.

Begaj, "Papa 14. Leo'nun gücünü ve manevi otoritesini, tüm inançlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme yolundaki asil davaya adayacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Vatikan'da yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik etti. Miçotakis, "Sizin liderliğiniz, dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu ancak aynı zamanda halklar ve farklı inançlar arasında diyalog, birlik ve şefkat fırsatlarının bulunduğu bir zamana denk geliyor." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'yu seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Milanovic, Papa'nın seleflerinin izinden giderek daha erdemli bir dünya için çalışmalarını sürdüreceğine inandığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Eminim Papa 14. Leo, dünyadaki çatışmaların ve savaşların sona ermesi, her bireyin haklarının korunması ve günümüzde dünya genelindeki toplumları zorlayan sosyal eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalarını sürdürecektir."

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise Papa 14. Leo'nun, papa olarak seçilmesinden dolayı halkı ve kendi adına tebriklerini sunduğunu kaydetti.

Plenkovic, dünyanın dört bir yanındaki inananlarla birlikte dua ettiklerini belirterek, "Uzun, verimli ve kutsanmış bir papalık dönemi geçirmesini içtenlikle diliyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'yu kutladığını, bunun dünyadaki Katolikler için önemli bir an olduğunu vurguladı.

Milatovic, yeni seçilen papaya başarı dilediğini belirterek, "Bu kutsal görevin sevgi, diyalog ve dayanışma değerleriyle ilham bulmasını ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da sosyal medya hesabından, seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın savaşlar, yoksulluk ve artan bölünmüşlükle sarsıldığı bir dönemde, bilgelikle, cesaretle ve derin bir adalet duygusuyla konuşan kişiliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yeni Papa'nın görevi, şefkatin, barışa olan kararlı bağlılığın ve daha bağlı bir dünya için çabanın simgesi olsun."

Hamas, Papa 14. Leo'yu kutladı, Gazze halkına destek istedi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 14. Leo ismini kullanacak Papa, Katolik Kilisesinin başına seçilmesinden ötürü tebrik edildi ve Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırıları başta olmak üzere küresel trajediler ve felaketlerde manevi ve insani misyonunu yerine getirmesinde başarılar dilendi.

Vefat eden Papa Francis'in, özellikle Filistin halkıyla dayanışmasına ve İsrail'in baskıcı politikalarını reddetmesine atıfta bulunulan açıklamada, Papa 14. Leo'dan da "ezilenlere destek olma, Gazze'de savunmasız çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı işlenen soykırım ve etnik temizliğin durması için uluslararası alanda kararlı adımlar atma ve Filistin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik sistematik ihlallerin son bulması yönündeki ahlaki yaklaşımı sürdürmesi istendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa 14. Leo'yu kutladı

Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, yeni papanın yalnızca bir Amerikalı olmadığını, Latin Amerika ile derin bağları bulunduğunu belirtti.

Prevost'un Latin Amerika için önemine vurgu yapan Petro, şunları kaydetti:

"Yeni Papa 14. Leo bir ABD'liden fazlasıdır. Ataları İspanyol ve Fransız kökenlidir. Ayrıca 40 yıl boyunca Latin Amerika'da, Peru'da yaşamıştır. Dünyadaki göçmen halkların büyük bir lideri olmanızı ve ABD'de aşağılanan Latin Amerikalı göçmen kardeşlerimizi cesaretlendirmenizi diliyorum."

Petro, Papa'dan iklim krizini önemsemesini talep ederek, "Yaşamı savunan ve iklim krizine neden olan açgözlülüğü yenen büyük bir insanlık gücü inşa etmemizde bize yardımcı olun. Chicago, ABD'nin büyük ilerici işçi sınıfı kentidir. Umut hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Peru Devlet Başkanı Boluarte: Papa 14. Leo, Peru'yu gerçekten seven bir Papa

Devlet televizyonuna konuşan Boluarte, Papa 14. Leo'nun seçilmesinin hem Peru hem de dünya için "tarihi" bir gün olduğunu belirtti.

Papa 14. Leo'nun 2015 yılında Peru vatandaşlığı aldığını hatırlatan Boluarte, "Dini yaşamının büyük bir bölümünü en mütevazı insanların hizmetine adayan, Peru'ya duyduğu derin sevginin bir ifadesi olarak vatandaşımız olan Papa, topraklarımızda umut ekti, en muhtaçların yanında yürüdü ve halkımızın sevinçlerini paylaştı. Peru'yu gerçekten seven bir Papa." değerlendirmesinde bulundu.

Boluarte, Papa 14. Leo'nun tercihen ve kalben bir Peru vatandaşı olduğunu vurgulayarak, "Bu dönüm noktası sadece bir Amerikalının ilk kez Aziz Petrus'un tahtına çıkması değil, aynı zamanda topraklarımızda 20 yılı aşkın süre hizmet eden bir Perulunun Katolik Kilisesi'ni en yüksek makamdan yönetmeye başlaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri, Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yardımcısı Abdullah bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Papa seçilen 14. Leo'ya ayrı ayrı tebrik telgrafları gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yardımcıları Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Mansur bin Zayid Al Nahyan da Papa 14. Leo'yu ayrı ayrı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Barış ve sevgiyi tesis etme, asil değerlere ve ahlaka bağlı kalma, şiddeti, nefreti ve savaşı reddetme yolunda ilerlemeye devam edeceğinizden eminiz." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "dünya halkları arasında barışı savunma ve barışçıl bir arada yaşama değerlerini pekiştirme gibi büyük insani misyonunu yerine getirmesinde" başarılar diledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam da Papa 14. Leo'ya tebriklerini ileterek, barış ve diyalog kültürünü yayma ve her yerde insan onuruna hizmet etme konusunda başarılar diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Papa 14. Leo'yu Vatikan'da Papa seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Papa 14. Leo'ya yüce görevini yerine getirmede ve merhum Papa Francis'in barışa ulaşma yolundaki çalışmalarını sürdürmede başarılar diledi.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Dinler arası diyaloğu güçlendirmek, insan kardeşliğini teşvik etmek ve insanlık için daha iyi bir geleceği tesis etmek için sizinle çalışmalarımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.

Latin Amerika ülkeleri, Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mesajında, "Kardinaller Meclisi tarafından Vatikan kentinin başı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilen 14. Leo'yu kutluyoruz. Dünyada barış ve refah için hümanist yakınlaşmanızı bir kez daha desteklediğimi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Papa 14. Leo'yu kalplerimizde umutla karşılıyoruz. Onun sözleri belirsizlik zamanlarında milyonları birleştirsin, teselli etsin ve yol göstersin. Dualarımız Ekvador'dan ona eşlik ediyor." dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolivya Çokuluslu Devleti, Robert Francis Prevost'un Katolik Kilisesi'nin 267. Papası olarak seçilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Sevgi, merhamet ve birlik değerlerine yönelik yenilenmiş bir bağlılığı simgeleyen bu seçim dolayısıyla Vatikan Şehir Devleti'ni bu tarihi seçim dolayısıyla tebrik ediyoruz. Papa 14. Leo'nun liderliği, herkese barış ve umut yolunu takip etmeleri için ilham versin. İnsan haklarının geliştirilmesi, en savunmasız kişilere sahip çıkılması ve çevrenin önemsenmesi gibi ortak ilgi alanlarına giren konularda Vatikan Devleti ile ikili ilişkilerimizi daha güçlendirme yolunda isteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz."

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Papa 14. Leo'nun seçilmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Daha insancıl bir dünya inşa etmek için Hristiyan değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Papa 14. Leo'nun rehberliğinin umut, diyalog ve birlik getirmesini diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Diyalog ve barışı teşvik etme iradesini paylaşıyoruz. Bu yıl 90. yıldönümünü kutlayan Küba ve Vatikan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo da tebrik mesajında, "Dünyadaki liderliği için en iyi dileklerimizi ifade ettiğimiz Papa'ya özel selamlarımızı yolluyoruz. Barış, birlik ve kardeşlik idealleri her zaman adımlarına rehberlik etsin. Guatemala'nın ve dünyanın Katolik toplumuna, bu umut ve ruhani yenilenme anında yakınlığımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı Xiamora Castro ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmesi, Amerika'mızın ve özellikle Peru'da Latin Amerika'daki havariliğinin yanı sıra Aziz Augustine'den esinlenen Hristiyanlığının tanınmasını temsil etmektedir. Honduras, 14. Leo'nun 'Rerum Novarum' adlı tarihi ansiklopedisinde ifade bulan, emeğin onuru, mülkiyetin toplumsal işlevi ve devletin ortak iyilikteki rolünü savunan mirasının izinde, sosyal adalete olan sıkı bağlılığı kutlamaktadır."