Wanhaber – Özel

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi yarın yapılacak.

5 yıl süreyle görev yapacak olan cumhurbaşkanını seçmek üzere vatandaşlar saat 08.00’den itibaren sandık başlarına gidecek.

Pusulada cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak.

Ülke genelinde 61 milyon dolaylarında seçmen bulunurken, Van’da da 700 bini aşkın seçmen bulunuyor.

Saat 08.00’de başlayacak olan oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

Haber: Ömer Bildik