Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araçlarda yaşanan arz sorunu ve yüksek enflasyon, ikinci el otomobilleri kısa zamanda en fazla kazandıran yatırım enstrümanlarından biri haline getirdi. Bu dönemde en fazla kazandıran modeller, orta sınıf sedan otomobiller oldu.

BİR YILDA FİYATLAR ORTALAMA YÜZDE 83 ARTTI

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde Cardata’nın verilerine göre, Türkiye’de en çok satan ikinci el araçların fiyatı Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında ortalama yüzde 83 artış gösterdi. 2022'nin Mayıs ayında ortalama ikinci el fiyatları 411 bin TL olurken, bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 754 bin TL’ye yükseldi.

BAZILARINDA ZAM ORANI YÜZDE 110’A ULAŞTI

C segmentinde ise fiyat artışı daha hızlı oldu. Son bir yılda C segmenti araçların fiyatları yüzde 89 arttı. Mayıs 2022’de ortalama 303 bin TL olan C segmenti ikinci el otomobil fiyatları, Mayıs 2023’te yıllık bazda ise 572 bin TL’ye yükseldi. Sıfır kilometre araçlarda SUV’ların payı sedan otomobilleri geçerken, ikinci el araç piyasasında en fazla sedan otomobillerin talep gördüğü dikkat çekti.

Bazı C segmenti sedan otomobillerin fiyatında son bir yılda yüzde 110’un üstünde artış var.

“SON 10 YILDIR FİYATLARI İLAN SİTELERİ BELİRLİYOR”

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, bir modelin ikinci el fiyatını belirleyen temel faktörün kuşkusuz o aracın piyasada gördüğü talep olduğunu hatırlatırken, Türkiye’de alım gücünün düşmesinin, talebi daha ulaşılabilir araçlara yönlendirdiğine dikkat çekti.

Diğer yandan, Türkiye’de son 10 yıldır fiyatların belirlenmesinde ilan sitelerinin de etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, “Fiyatların belirlenmesinde bayi ve galeri yani satıcılardan bu iş ilan sitelerine kaydı. İlan sitelerindeki araç fiyatlarına bakarak aracın değeri belirleniyor. Maalesef piyasanın gerçeklerinden uzaklaşılıyor, aracın fiyatını belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Aracın sıfır kilometre fiyatındaki artış da ikinci el değerine etki eden önemli bir unsur olduğunu belirten Yalçın, yedek parça bulunurluğu ve markanın servis ağı gibi faktörlerinde araca olan talebi dolayısıyla fiyatı etkiliyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Hüsamettin Yalçın, son bir yılda döviz kurunda yüksek artışlar olmadığı için insanların paralarının değerini korumak adına otomobile yatırım yaptığını söyledi. Bu trendin seçim sonrasında da devam edeceğine işaret eden Yalçın, “Fiyatlarda düşüş beklenmiyor. İkinci el otomobil piyasasında talep hala çok yüksek. Çünkü ikinci el araç piyasasında satın alınabilecek otomobil sayısı belli. Kurun artışına paralel fiyatlar da artacaktır" dedi.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA SON BİR YILDAKİ FİYAT DEĞİŞİM ORANI

• 2017 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan C 733.500 TL - Yüzde 93

• 2018 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan C 752.400 TL - Yüzde 88

• 2017 FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan C 490.100 TL - Yüzde 101

• 2015 FIAT Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel Sedan C 395.000 TL - Yüzde 111

• 2020 FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan C 558.000 TL - Yüzde 85

• 2017 RENAULT Megane 1.5 DCI Icon Dizel Otomatik Sedan C 817.800 TL - Yüzde 89

• 2021 HONDA Civic 1.6 i-VTEC Eco Elegance Gaz/Benzin Otomatik Sedan C 1.007.800 TL - Yüzde 96

• 2015 RENAULT Fluence 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan C 550.400 TL - Yüzde 105

• 2017 FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik Sedan C 714.700 TL - Yüzde 99

• 2020 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel Sedan C 516.500 TL - Yüzde 100

• 2015 VOLKSWAGEN Jetta 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Sedan C 733.400 TL - Yüzde 89

• 2016 VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Hatchback C 772.400 TL- Yüzde 91

• 2017 SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Dizel Otomatik Hatchback C 793.000 TL - Yüzde 102

• 2015 MERCEDES-BENZ CLA 180 CDI AMG Dizel Otomatik Coupe C 1.136.400 TL - Yüzde 83

• 2012 AUDI A3 1.6 TDI Attraction Dizel Otomatik Hatchback C 630.600 TL - Yüzde 86

• 2015 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Sedan D 1.004.600 TL - Yüzde 95

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