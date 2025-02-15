Bugün sabaha karşı kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Vali Ozan Balcı, vekalet görevine başladı. İlk olarak Genel Sekreteri belirleyen Balcı, akabinde daire başkanlarını ve yakın çalışma ekibini belirledi.

VASKİ'YE YENİ İSİM

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (VASKİ) Genel Müdür olarak flaş bir isim atandı. Geçmiş dönemlerde VASKİ Genel Müdürlüğü yapmış ve makamında muhtarlara saldırmasıyla ün kapmış Ülker Cem Kaplan'a yakınlığıyla bilinen Emre Eşme, VASKİ'nin yeni patronu oldu.