WanHaber / Mehmet Salih Giyci
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü, zorunlu su kesintisine gideceğini duyurdu.
VASKİ, 27 Ağustos 2023 Pazar (Bugün) saat 13:30 ile 16:30 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet, Cevdetpaşa, Hafiziye, Bahçivan, Şabaniye ve Halilağa Mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre;Cumhuriyet Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde oluşan ani arıza nedeniyle; 27 Ağustos 2023 Pazar (Bugün) saat 13:30 - 16:30 saatleri arasında Cumhuriyet, Cevdetpaşa, Hafiziye, Bahçivan, Şabaniye ve Halilağa Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir" denildi.