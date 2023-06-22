Wanhaber / Mehmet Salih Giyci
Geçtiğimiz haftalarda, alımını yapacağı 213 mevsimlik işçi için ilana çıkan VASKİ, başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden aldı.
Başvuru süreci tamamlanan 213 mevsimlik işçinin belirlenmesi için yarın kura çekimi yapılacak.
139 genel beden işçisi, 6 engelli genel beden işçisi, 56 silahlı özel güvenlik personeli ile 12 şoför (yük taşıma) personel alımına ilişkin yarın saat 14.00’te Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi noter huzurunda olacak.
Kura çekimi, VASKİ’nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.